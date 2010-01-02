Экс-форвард «Северстали» Лапенков: «Разин – не тиран. Он просто моральный урод»

Бывший нападающий Евгений Лапенков поделился мнением о методах работы главного тренера череповецкой команды .

«Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков. Это неприемлемо, я считаю. Получается, что на этого человека нет никакой управы. Ему никто не может сказать: «Слушай, друг, угомонись и занимайся своими прямыми обязанностями».

В последней своей игре за «Северсталь» я столкнулся со шквалом критики в свой адрес и посчитал нужным ответить. Я не стал опускаться до его уровня, ответил нормально. Объяснил ему культурно, что он нехороший человек. Когда человек практикует розовые майки за плохую игру и на них фамилии Пенкин, Киркоров, Басков, Галкин – что он хочет этим показать? Может быть, у него нетрадиционная ориентация, раз он так часто заостряет на этом внимание?

Разин – не тиран, блин, его нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод. Нельзя людям такое говорить: «Ты сегодня плохо играл, и тебя за это надо поставить раком, надругаться всей командой над тобой».

Про него вообще много нелестной информации. Как он Владимиру Васильевичу Крикунову говорил, чтобы тот заборы строил. Судью назвал геем из-за того, что у него фамилия Гамалей. Как можно говорить человеку, что он твареныш, тварь или предатель?

Он бьет себя кулаком в грудь и говорит, что изменился, что стал культурным специалистом. А оказывается, что он просто морально неуравновешенный человек, который в экстренных ситуациях ведет себя таким паршивым образом.

Самое удивительное, что за Разиным несколько лет идет репутация неадекватного тренера, но он продолжает работать. При этом результат-то не дает. Нет результатов у него – одни разговоры», – сказал Лапенков в интервью бывшему хоккеисту Антону Королеву на Youtube-канале «Хоккей в курсе».

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