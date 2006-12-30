Валерий Брагин: «Вчерашний матч много забрал. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы о поражении от команды США (1:3).
– Что не получилось?
– Вы сами все видели, много вчерашний матч [со сборной Канады] забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США.
– Не считаете, что американцы превзошли в тактике?
– Нет, не считаю. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было.
– Что у России с большинством?
– Работаем.
– Вы видите, что это налаживается? Что проблемы только с реализацией?
– Правильно, завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то хладнокровия не хватает.
– Не возникает желания что-то радикально изменить в большинстве?
– Думаем сейчас.
– Что с дисциплиной? Многовато удалений. Воронков постоянно удаляется, Соколов сегодня.
– Постоянно на эту тему с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть.
– Не считаете ошибкой, что Мифтахова на второй матч подряд поставили?
– Нет, не считаю.
– Просто отдохнуть можно было дать.
– А он что, плохо сыграл?
– Все-таки основная причина поражения в том, что эмоций не хватило?
– Вчера такой был заряд, сами все видели. Сегодня свежий противник. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций.
– Согласны с тем, что нетипичные американцы здесь?
– Да, обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота.
– Какой был план на последние минуты, когда снимали вратаря? И почему вы рисовали, а не как раньше Ларионов?
– Ну вот куда вы смотрите? Он беседовал с игроками. И у нас вообще не было планшета. Все там уже до игры было объяснено в процессе тренировок.
– Почему проиграли чужой пятак? Потому что американцы крупнее канадцев или потому что пассивнее играют?
– Да нет. Наоборот, все пять человек практически у них стоят в зоне точек вбрасывания. Поэтому не все так просто было. Но все равно нам надо было быть еще настырнее. Много бросков было с задней линии, которые они сблокировали, неплохо в обороне сыграли.
– Не было ощущения, что нужно разбить тройку СКА? Не идет у них.
– Они временами хорошо играют, но не хватает концовки. Посмотрим. Чувствуют они друг друга неплохо, в пас хорошо играют, – сказал тренер.
Американцам проиграли тренеры. Не хватило плана Б и большинства