Ларионов о словах игроков после матча с Канадой: «Самое плохое, когда бьешь лежачего. В хоккее ценится братство»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о высказываниях игроков национальной команды после матча МЧМ-2020 против Канады (6:0).

– После матча с канадцами Хэйтон не снял шлем во время российского гимна. Как бы вы прокомментировали этот инцидент?

– Это же молодежка, такое бывает. Понятно, что неприятно, но стоит принять, что они извинились. Это касается не только канадцев, но и нас. Мы тоже должны иметь нормы приличия, следить за тем, что и как мы говорим. Прежде всего ценится отношение к сопернику, здесь случаются ошибки. Это молодость, огорчение, расстройство, радость. Мы хотим не то что убрать полностью все эти вещи, но сделать их более приличными.

– Вы говорили с ребятами по поводу их слов после матча о том, что канадцы испугались. Или, наоборот, хорошо, что из них пошли эмоции?

– Подобный разговор был еще после матча со словаками. Самое плохое, когда ты бьешь лежачего. В хоккее ценится братство. Там, где сегодня оказались твои соперники, можешь завтра оказаться ты. Могу сказать и в адрес журналистов, чтобы они так не разжигали. Игра была хорошая, но мальчишки пока еще не готовы более корректно донести свои мысли. У нас свобода слова, но есть этикет, которого нужно придерживаться.

– Травма Лафренье сказалась на ходе матча?

– Безусловно, это сказывается на игре, когда ты теряешь ведущего игрока. Жалко парня, он член нашей хоккейной семьи, неважно, из какой он страны. Думаю, его потеря действительно сказалась на игре канадцев, они потеряли креативного форварда, – сказал Ларионов.

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