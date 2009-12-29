Губерниев о капитане сборной Канады: «Руку таким пожимать западло!»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался касательно действий капитана сборной Канады Барретта Хэйтона, который после матча МЧМ-2020 с Россией (0:6) не снял шлем во время исполнения гимна команды-победительницы.

На послематчевом рукопожатии игроки сборной России не пожали ему руку.

«Хоккей! Молодежный чемпионат мира, Россия – Канада – 6:0! И реакция нашего капитана и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!» – написал Губерниев.

Капитан сборной Канады извинился за то, что не снял шлем во время гимна России

Капитан канадцев не снял шлем во время гимна России. Наши не пожали ему руку