Капитан Канады о том, что не снял шлем во время гимна: «Приношу извинения сборной России и ее болельщикам»

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Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хэйтон извинился за то, что после матча МЧМ-2020 с Россией (0:6) не снял шлем во время исполнения гимна команды-победительницы.

На послематчевом рукопожатии игроки сборной России не пожали ему руку.

«Сожалею о том, что не снял шлем во время гимна, и приношу извинения сборной России и ее болельщикам. Как лидер команды я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. В этот момент я отключился.

Русские отлично сыграли сегодня, и я не хотел проявлять неуважение. Моя ошибка не должна принижать их победу. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами и должен стать лучше», — сказал Хэйтон.

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