Ротенберг об игре Россия – Финляндия: «Победа сборной идет на пользу популяризации хоккея»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о матче Россия – Финляндия (2:0) и поделился мнением о проведении игр на «Газпром Арене».

Об игре

«Мы все увидели замечательную энергетику. Такие матчи очень важны для популяризации хоккея. Победа сборной России тоже идет на пользу популяризации. Спасибо всем организаторам, которые работали сутками. Благодарю болельщиков, которые пришли на матч. Максимальная посещаемость этого матча — 68 тысяч, так что мы хорошо отработали. Такие матчи нужно проводить как можно чаще. Атмосфера была позитивная, было много детей и семей. У этих детей будет мечта сыграть на футбольном стадионе».

О матчах НХЛ в России

«Мы теоретически рассматриваем вариант матча с Канадой на футбольном стадионе. Но все зависит от календаря, от соперника, от финансов.

Матч «Вашингтона» в России? Мы считаем экономику. Но если нам выпишут счет 10 миллионов долларов, то это никак не бьется. Это вопрос бизнеса, а не политики. играет в Финляндии, мы знаем экономику. В России они выставляют другой ценник. Если это будет выгодно, то пожалуйста».

О достижениях ФХР

«По продаже атрибутике мы сравнимы с НХЛ, с «Торонто» и другими клубами. Они должны стремиться быть как мы. «Красная машина» — лучшая программа в мире. Это признано всеми в мире. Но это еще адаптировано к нашей стране, нашей культуре. Все мы знаем, то, что работает в США, может не работать в России. У нас на стадионе «Зенита» появилась бегущая строка, такого в прошлом году не было. У нас было ничем не хуже, чем в Монреале», – сказал Ротенберг.