Лера Кудрявцева о ситуации в семье Зайцева: «Бабоньки, вы ######, ведете себя как мрази»

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Телеведущая Лера Кудрявцева, жена форварда «Авангарда» Игоря Макарова, поддержала защитника «Оттавы» Никиту Зайцева.

Ранее Зайцев со своими родственниками отобрал детей у бывшей супруги. Сейчас пара судится.

«Я знаю его лично, знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня.

Он играет в НХЛ, своим здоровьем и трудом зарабатывает деньги. Мне уже порядком надоели нападки на спортсменов.

Бабоньки, вы не офигели? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прекрываетесь этим громким «я ж мать», бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать.

Прежде чем это делать, расскажите и покажите, чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей. Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали бедных и несчастных? Вы ###### [офигели]! – написала Кудрявцева.

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