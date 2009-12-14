Загитова выступит в рамках шоу перед матчем СКА – ЦСКА

Теги ЦСКА СКА КХЛ Газпром Арена (Крестовский) женское катание Алина Загитова Хоккей

Чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Алина Загитова выступит в рамках шоу перед игрой регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Матч пройдет на «Газпром Арене» 19 декабря, начало – в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова заявила, что приостанавливает карьеру. 

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