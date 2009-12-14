Спонсоры Загитовой могут отказаться от обязательств, если она завершит карьеру («Бизнес Online»)

Издание «Бизнес Online» сообщает, что олимпийская чемпионка не может объявить о завершении спортивной карьеры из-за спонсоров.

По информации издания, контракты Загитовой с компаниями Shiseido и Puma прописаны так, что спонсоры могут отказаться от обязательств в случае завершения карьеры спортсменом.

Накануне Загитова в эфире Первого канала заявила, что берет паузу в соревнованиях. Она пропустит чемпионат России-2020 в Красноярске и не будет претендовать на попадание в сборную на чемпионаты и мира.

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«Я уже писала расписку, что обещаю соревноваться. Не готова писать следующую». Неизвестные детали об уходе Загитовой