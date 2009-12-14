Спонсоры Загитовой могут отказаться от обязательств, если она завершит карьеру («Бизнес Online»)

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Издание «Бизнес Online» сообщает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не может объявить о завершении спортивной карьеры из-за спонсоров. 

По информации издания, контракты Загитовой с компаниями Shiseido и Puma прописаны так, что спонсоры могут отказаться от обязательств в случае завершения карьеры спортсменом. 

Накануне Загитова в эфире Первого канала заявила, что берет паузу в соревнованиях. Она пропустит чемпионат России-2020 в Красноярске и не будет претендовать на попадание в сборную на чемпионаты Европы и мира. 

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