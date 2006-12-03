Кирилл Капризов: «Этого Грецкого вообще не знаю. На Матч звезд лучше брать достойных»

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал выбор форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого на ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ 2020 в Москве.

Грецкий стал победителем голосования болельщиков по выбору составов на Матч звезд КХЛ от дивизиона Тарасова, опередив Капризова.

«Если честно, вообще не знаю этого парня Грецкого. Мне кажется... Ладно, ничего не буду говорить.

Но мне кажется, что лучше брать на Матч звезд того, кто достоин. Допустим, Мишу Григоренко я бы взял. Жаль, что в том году он не поехал.

Надеюсь, поедет в этом», – сказал Капризов.

На Матч звезд едет игрок, у которого в сезоне 0+0. Он почти однофамилец лучшего канадца всех времен