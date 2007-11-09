Беттмэн о матчах НХЛ в Европе: «Спрос вырос на порядок. Знаем, что в России большой интерес»

Теги Гэри Беттмэн НХЛ выставочные матчи КХЛ - НХЛ NHL Global Series Хоккей

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможность проведения матчей регулярного чемпионата в России. 

«Спрос на матчи НХЛ за пределами Северной Америки был всегда, по крайней мере в течение 27 лет моей работы. Но сейчас он вырос на порядок, он практически такой же, как в Северной Америке на Матчи звезд, церемонии драфта или игры на открытом воздухе.

Мы знаем, что в России есть большой интерес. Если мы соберемся играть в России, то это будут матчи регулярного сезона между двумя командами НХЛ», – сообщил Беттмэн. 

НХЛ не рассматривает проведение матча обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья