Беттмэн о матчах НХЛ в Европе: «Спрос вырос на порядок. Знаем, что в России большой интерес»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможность проведения матчей регулярного чемпионата в России.

«Спрос на матчи НХЛ за пределами Северной Америки был всегда, по крайней мере в течение 27 лет моей работы. Но сейчас он вырос на порядок, он практически такой же, как в Северной Америке на Матчи звезд, церемонии драфта или игры на открытом воздухе.

Мы знаем, что в России есть большой интерес. Если мы соберемся играть в России, то это будут матчи регулярного сезона между двумя командами НХЛ», – сообщил Беттмэн.

НХЛ не рассматривает проведение матча обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина