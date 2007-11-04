Стэплтон о смене тренеров: «В «Нефтехимике» в какой-то момент не понимали – это, мать вашу, тренер или физиотерапевт»

Экс-форвард «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Магнитки» Тим Стэплтон в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре в .

«В России ты говоришь себе «что за херня» каждые два дня. Все, что не имеет смысла в твоей голове, там в порядке вещей. Когда я играл в «Нефтехимике», у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю. В какой-то момент мы не понимали, это, мать вашу, тренер или физиотерапевт. И мы проиграли половину матчей, 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят – не платим вам, пока не победите. И вот мы победили, и нам привели Игоря (Владимира – прим. Sports.ru) Крикунова. Твою мать, какой он долбанутый! Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шел сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включенными фарами, смотрели на этого сраного Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски.

Крикунов вел тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: «Вперед, тренироваться». А потом болтал с другими людьми. Старая школа.

В Магнитогорске я играл с Данисом Зариповым, и у него семь машин. И он рассказывал мне о них. У него еще постоянный водитель был. Я спрашивал, зачем тебе такие крутые машины, как ты можешь понять, хорошая она или нет, если сам не водишь? Я встречал многих богатых русских игроков. Всегда «Луи Виттон», «Дольче & Габбана».

Мы были на дне рождения у трехлетнего сына одного хоккеиста. Он потратил 40 тысяч долларов на праздник. Там чего только не было – торты из мороженного, чуть ли не Цирк дю Солей. Я такой: «Что он подарит сыну, когда ему исполнится 16? Личный самолет?» И еще в Новый год все останавливаются, когда Владимир Путин выступает с обращением. Его там очень любят», – сказал Стэплтон.

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