Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 82 матчей

Форвард Валерий Ничушкин принял участие в матче с «Далласом» (1:2).

Россиянин не забил бывшему клубу, доведя свою общую безголевую серию в до 82 матчей. Именно такое количество игр проводит каждая команда НХЛ в регулярном чемпионате.

Он не забивал на протяжении 9 матчей в текущем сезоне, 57 – в прошлом и 16 – в сезоне-2015/16.

Всего Ничушкин провел на льду 8 минут 37 секунд (2:03 – в большинстве, полезность «0»), отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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