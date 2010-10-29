Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев может пропустить предстоящий матч чемпионата с «Тампой».

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.

Но основным вариантом с четвертой тройке был именно Вуд.

В последней игре с «Аризоной» Гусев провел на льду 11 минут и 42 секунды и заработал показатель полезности «-1».

Всего в этом сезоне 27-летний форвард набрал 4 (3+1) очка при полезности «-1» в девяти матчах.

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