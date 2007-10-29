Юрий Новиков: «Панарин, Бобровский и Малкин делают очень важное дело – подрывают экономическую мощь нашего соперника»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о том, что у нападающего «Питтсбурга» есть американское гражданство.

«Малкин остается российским хоккеистом, все знают, где он родился, и какая страна его воспитала. Не надо делать такую обстановку в России, чтобы, как говорил один персонаж, они хранили деньги в сберегательной кассе.

Сейчас мы должны за каждого нашего россиянина с любым паспортом болеть и кричать: «Россия вперед!». Надо помочь Панарину, помочь Бобровскому, Малкину и другим, они делают очень важное дело – подрывают экономическую мощь нашего соперника. Так что нет ничего страшного.

Надо сделать так, чтобы прошло время, и Малкин положил американский паспорт со словами: «Спасибо, но я поеду в Магнитогорск, потому что там лучше, чем в Эмиратах». Нам легко говорить отсюда, какие мы патриоты, но это не совсем правильно.

Эти люди – россияне по своей сути. Все в мире знают, что они русские. Американцы и канадцы узнали о существовании такого города, как Магнитогорск благодаря Малкину.

И знают они не только о том, что там металлургический комбинат и проблемы с экологией, а о том, что там вырастают звезды. Это вообще звезды мирового масштаба, просто космические люди, весь мир ими восхищается.

Малкин играл за сборную России и дальше будет играть. Я еще раз говорю: главное, чтобы они вернули деньги в сберегательную кассу, тогда это будет патриотизмом!» – сказал Новиков.

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