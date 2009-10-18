Маклеллан о тройке Ковальчука: «Делая одни и те же ошибки, быстро обнаружите свои задницы на трибуне»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал выступление тройки , Майкла Амадио и Остина Вагнера после поражения от (0:3).

Команда пропустила две шайбы в первом периоде, когда они находились на льду.

«Глупость. Они точно знают, что должны были делать. Все понимают, что никто не совершенен, что будут ошибки. Это спорт. Но когда вы делаете одни и те же ошибки, снова и снова, вы быстро обнаружите свои задницы на трибуне», – сказал Маклеллан.

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