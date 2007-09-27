Генменеджер «Миннесоты»: «Вполне уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году»

Генеральный менеджер «Миннесоты» поделился мыслями о ситуации с форвардом ЦСКА Кириллом Капризовым.

– Вы говорили, что звонили агенту , чтобы сказать, насколько цените Кирилла Капризова, а также хотите навестить его в России. Уже запланировали поездку?

– Сегодня говорил об этом с Дэном. Я собираюсь приехать в конце ноября-начале декабря. Может быть, прилететь туда 30 ноября и вернуться 3 декабря. Там встречусь с Дэном. Пока конкретных планов нет, но занимаемся этим вопросом.

– Уверены ли вы, что Капризов планирует подписать контракт и приехать сюда в следующем году?

– Я вполне уверен. У нас были хорошие переговоры. Хотим, чтобы Капризов присоединился к «Миннесоте».

Он хочет приехать, но будет большой культурный шок. Поэтому нужно дать ему понять, что переход будет максимально комфортным, – сказал Герин.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ-2015 в пятом раунде под общим 135-м номером.