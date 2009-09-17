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Профсоюз игроков НХЛ не выйдет из соглашения следующим летом. Локаута-2020 не будет

Теги НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Доналд Фер Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ выступил с заявлением относительно возможного выхода из коллективного соглашения.

NHLPA отказался от выхода из соглашения летом 2020 года. Таким образом, действующее соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/22.

«Мы согласовали с лигой, что будем придерживаться действующего курса, а не разрывать соглашение.

У нас с лигой идут переговоры о продлении соглашения. Ждем, что эти переговоры продолжатся», – заявил исполнительный директор профсоюза Доналд Фер.

Таким образом, в 2020 году в НХЛ не будет локаута. 

 

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