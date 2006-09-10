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Никита Кучеров: «Спросите у людей в России, кто такой Кучеров. Наверняка переспросят: «Кто?»

Теги Сборная России по хоккею Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров критически оценивает уровень своей популярности в России. 

«Меня никогда не останавливают на улицах.

Спросите у людей в России, кто такой Кучеров. Они наверняка переспросят: «Кто?», – сказал Кучеров. 

В минувшем сезоне НХЛ 26-летний Кучеров установил новый рекорд для хоккеистов из России, набрав 128 очков (41+87) в 82 матчах регулярного чемпионата.

По итогам регулярки ему был присужден «Харт Трофи» - награда, вручаемая самому ценному игроку своей команды. 

В составе сборной России Кучеров стал бронзовым призером ЧМ-2019 в Словакии. 

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