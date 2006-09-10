Никита Кучеров: «Спросите у людей в России, кто такой Кучеров. Наверняка переспросят: «Кто?»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров критически оценивает уровень своей популярности в России.
«Меня никогда не останавливают на улицах.
Спросите у людей в России, кто такой Кучеров. Они наверняка переспросят: «Кто?», – сказал Кучеров.
В минувшем сезоне НХЛ 26-летний Кучеров установил новый рекорд для хоккеистов из России, набрав 128 очков (41+87) в 82 матчах регулярного чемпионата.
По итогам регулярки ему был присужден «Харт Трофи» - награда, вручаемая самому ценному игроку своей команды.
В составе сборной России Кучеров стал бронзовым призером ЧМ-2019 в Словакии.