Ларионов о Кучерове: «Возможно, в России не до конца понимают, какой мастер играет сегодня в сборной»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2019 в Словакии.

– Сборная России играет в таком фантастическом составе впервые. Может быть, дело еще и в том, что вся она получила шанс готовиться к турниру до его начала, а не подъезжать по ходу?

– Не думаю. Дело тренера – правильно комбинировать таких игроков. Они настолько высокого класса, что взаимопонимание найдут. Это же не сборная СССР! Кстати, вот если бы здесь играла сборная КХЛ, то кто знает, может быть, она тоже смогла бы выступить вполне успешно, именно потому, что у игроков была бы возможность сыграться.

Но на уровне больших мастеров такого времени сегодня и не нужно. Главное – сочетания и правильная тактика. У тренеров этой сборной пока все отлично получается.

– Вам нравится, как играет эта команда? С точки зрения собственного опыта?

– Да. Нравится. Нравится, как они находят взаимопонимание, как чувствуют друг друга. Особенно хочу отметить Василевского – он еще совсем молод, а показывает удивительное хладнокровие. Это большое счастье, знать, что у тебя сзади есть вратарь, который выручит, подчистит, подтащит. И в лице Андрея мы получили основного голкипера на годы вперед.

А еще – Кучеров. Возможно, что в России не до конца понимают, какого уровня мастер играет сегодня в сборной. Его ведь видят только те, кто смотрят матчи НХЛ, – считает Ларионов.

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