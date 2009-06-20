Владислав Третьяк: «На Кучерова и Овечкина идут как на солистов балета в Большой театр»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал включение Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в первую символическую сборную минувшего сезона .

На прошедшей церемонии вручения индивидуальных призов Кучеров также выиграл «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи». Василевский был признан лучшим вратарем. Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата.

«Можно гордиться нашим хоккеем! НХЛ – это мясорубка, это невероятно сложная и тяжелая лига, держаться в ней весь сезон на одном высоком уровне на фоне лучших канадцев, американцев, шведов, финнов – это дорогого стоит.

Можно поздравить не только Кучерова, Василевского и Овечкина, но и их тренеров, которые их воспитали, и которые их тренировали в клубах. Хочу сказать и от имени ветеранов хоккея, что мы гордимся нашими ребятами.

Все трое ребят – мастера высочайшего класса. Большое им спасибо, что приехали на чемпионат мира сыграть за сборную. Они поддержали нас, полностью отдавались игре, поэтому пожелал бы им успехов и новых побед. Они наши послы в НХЛ, которые формируют отношение людей и к нашему хоккею, и к нашей стране.



Овечкин и вовсе кумир для всей Северной Америки. Приезжаешь, допустим, в Монреаль. Там люди в дни матчей с говорят: «Мы идем на Овечкина сегодня». Сейчас народ идет на Кучерова, когда к ним приезжает . Люди идут на них как на солистов балета в Большой театр. Они и есть звезды высочайшего уровня, чтобы достичь таких результатов, надо трудиться много-много лет. Я очень рад их наградам и от всего сердца их поздравляю!» – сказал Третьяк.

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