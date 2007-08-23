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Колобков о Кузнецове: «Мы не можем контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вашингтон допинг Павел Колобков Евгений Кузнецов ТАСС Хоккей

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию российского форварда Евгения Кузнецова.

«Во-первых, ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны.

Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.

В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», – сказал Колобков. 

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