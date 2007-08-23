Колобков о Кузнецове: «Мы не можем контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию российского форварда .

«Во-первых, ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны.

Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.

В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», – сказал Колобков.

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