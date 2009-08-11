Роман Ротенберг: «Победа в Кубке Глинки говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу юниорской сборной России (U-18) над Канадой (3:2) в финале Кубка Глинки/Гретцки.

«Очень важная командная победа. Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире.

Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы.

Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути», – сказал Ротенберг.