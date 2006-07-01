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Марк Бержевен: «Ахо принял предложение и хочет перейти в «Монреаль»

Теги возможные переходы Монреаль Каролина НХЛ Марк Бержевен Себастьян Ахо Хоккей

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен сообщил, что нападающий «Каролины» Себастьян Ахо принял предложение клуба.

Напомним, что «Канадиенс» сделали оффер-шит финскому хоккеисту.

«Ахо принял наше предложение. Он хочет приехать в Монреаль. Он видит наших молодых игроков и хочет стать частью этого.

Сейчас мы горды, но предстоит немного подождать», – заявил Бержевен.

НХЛ. «Монреаль» сделал оффер-шит «Каролине» по Ахо. Контракт – 5 лет и зарплата 8,4 млн долларов в год

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