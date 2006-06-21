Ротенберг о ЧМ-2019: «Ребятишки увидели своих героев на льду и сейчас будут просить родителей отпустить их на каток»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг затронул тему развития детского хоккея.

– Сложилось впечатление, что за последним турниром в Словакии болельщики следили даже более пристально, чем в предыдущие годы.

– Телевизионные рейтинги на этом чемпионате мира побили все рекорды. Это говорит о том, что те ребятишки, которые увидели своих героев на льду, сейчас будут просить своих родителей отпустить их на каток. И это самое важное для нас.

ФХР работает над тем, чтобы было больше возможностей заниматься хоккеем, чтобы было больше катков. У нас есть программа, мы запускаем в сентябре полноценную программу «Красная машина». Все возрасты. Мобильное приложение будет выпущено.

И для того, чтобы у нас было больше игроков, для этого нам нужны свои герои.

Наши ребята, которые приезжают в сборную, выступают за свою страну, несмотря ни на что, они как раз локомотивы развития хоккея в нашей стране.

– А в чем основной посыл программы?



– Основной посыл – индивидуальное развитие. Взять хотя бы упражнения, которые делает Никита Кучеров. Это очень правильный пример.

У Овечкина – бросок. К сентябрю у нас будет полностью готова и вратарская программа. По защитникам, по нападающим.

И рекомендации по питанию, рекомендации родителям. И обязательно будет прописано то, что не надо делать.

– Это интересно. И что же делать не надо?

– Играть на результат с детского возраста.

Акцент будет делаться на подготовку игроков в детском возрасте, а не на достижение результата, например, в девятилетнем возрасте.

Правильно отказаться от этого и сконцентрироваться на развитии игроков, – заявил Ротенберг.