Роман Ротенберг: «Завтра играем на победу. С нами Россия!» 

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что в матче за третье место на ЧМ-2019 сборная России будет играть на победу.
Сегодня российская команда в полуфинале уступила Финляндии (0:1).
«Завтра играем на победу. Потом все остальное. С нами Россия!» – сообщил Ротенберг.
В воскресенье сборная России сыграет в матче за третье место либо с канадцами, либо с чехами.
Гол, который лишил Россию финала
Почти как в Сочи: финны выставили автобус, Россия его не взломала
Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии