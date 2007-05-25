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    Роман Ротенберг: «Завтра играем на победу. С нами Россия!» 

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что в матче за третье место на ЧМ-2019 сборная России будет играть на победу. 

    Сегодня российская команда в полуфинале уступила Финляндии (0:1).

    «Завтра играем на победу. Потом все остальное. С нами Россия!» – сообщил Ротенберг.

    В воскресенье сборная России сыграет в матче за третье место либо с канадцами, либо с чехами. 

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