Хара о травме челюсти: «У меня были пластины, стяжки и винты. Приходилось думать, как проглотить еду»

Защитник «Бостона» Здено Хара высказался о множественном переломе челюсти, который он получил по ходу финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом».

В последних матчах сезона словак играл со специальной конструкцией на лице. Шайба попала в лицо защитнику по ходу четвертой игры с «Сент-Луисом» (2:4) в результате броска нападающего «Блюз» Брейдена Шенна.

«У меня были две пластины, несколько стяжек и винтов», – описал ситуацию Хара.

«Мне кажется, что я в состоянии терпеть боль. Я смог сконцентрироваться на играх. Надо просто принять тот факт, что в спорте порой приходится играть через боль и жертвовать собой.

В плей-офф бывают сложные периоды в плане синяков и шишек. Это часть игры.

Первоначально я рассчитывал вернуться в игру уже в четвертом матче. Очень хотелось играть. Борьба была упорной, у нас были неплохие шансы.

Но надо уважать мнение врачей. Они тогда приняли правильное решение. Все могло быть только хуже, попади шайба или клюшка мне в лицо еще раз. Я просто хотел быть с ребятами, хотел их поддержать.

Мы делали все возможное, чтобы подготовиться как следует, чтобы все получилось. Приходилось придумывать разные способы, как проглотить еду, чтобы поддерживать силы в организме. Пищу разрезали на маленькие кусочки», – приводит слова Хары сайт НХЛ.

У Хары перелом челюсти, он не может говорить и открывать рот. Но вышел играть и даже дал интервью