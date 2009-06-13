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НХЛ. Фанат «Сент-Луиса» выиграл 100 тысяч долларов, поставив в январе 400 долларов на победу клуба в Кубке Стэнли

Теги болельщики Бостон Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Ставки на спорт деньги Хоккей

Уроженец Миссури Скотт Берри выиграл 100 тысяч долларов, поставив в январе 400 долларов на победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.

 Тогда команда занимала последнее место в таблице регулярного чемпионата, а коэффициент составлял 250 к 1.

Берри сделал ставку, находясь в Лас-Вегасе. Изначально он планировать потратить деньги на игры в казино.

«Когда я сделал ставку, все говорили: «О боже, это же одна из худших команд в лиге. Ты правда это сделал»?

А я отвечал: «Никогда не знаешь – это хоккей», – сказал Берри.

В седьмом матче серии финала Кубка Стэнли «Сен-Луис» победил «Бостон» со счетом 4:1.

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