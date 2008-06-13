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Владимир Тарасенко: «Кубок Стэнли, рождение сына – это лучшее время в моей жизни»

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Спорт-Экспресс Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после решающего матча с «Бостоном» (4:1) в финальной серии (4-3) прокомментировал победу в плей-офф НХЛ.

– Кубок Стэнли, родился сын – это лучшее время в моей жизни.

Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно, круто, есть желание выиграть его снова.

– В середине сезона вы шли на последнем месте в НХЛ.

– Мы верили в себя, и в итоге все получилось. С Кубком поеду в Новосибирск, – сказал Тарасенко.

С 11 шайбами россиянин стал третьим в гонке снайперов прошедшего Кубка Стэнли.

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