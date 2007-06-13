«Сент-Луису» понадобилось 52 года, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Больше всех в истории

победил «Бостон» (4:1) в 7-м матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Блюзмены» стали чемпионами впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал.

Клуб был основан в 1967 году. Таким образом, ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории .

Второе место по этому показателю у «Лос-Анджелеса» – 44 сезона до первого чемпионства в 2012 году.

Третьим идет – 43 сезона перед титулом в 2018-м.

Тренер «Сент-Луиса» – тафгай по прозвищу Вождь. Он взял команду на последнем месте и привел к Кубку Стэнли

Кубок Стэнли – у Тарасенко! Золотое поколение-2011 уже на пути к величию