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«Сент-Луису» понадобилось 52 года, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Больше всех в истории

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Лос-Анджелес НХЛ рекорды Хоккей

«Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в 7-м матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Блюзмены» стали чемпионами впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал.

Клуб был основан в 1967 году. Таким образом, ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории НХЛ.

Второе место по этому показателю у «Лос-Анджелеса» – 44 сезона до первого чемпионства в 2012 году.

Третьим идет «Вашингтон» – 43 сезона перед титулом в 2018-м.

Тренер «Сент-Луиса» – тафгай по прозвищу Вождь. Он взял команду на последнем месте и привел к Кубку Стэнли

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