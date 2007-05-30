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НХЛ. «Торонто» может обменять Зайцева

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Никита Зайцев Эллиотт Фридман Хоккей

Защитник Никита Зайцев может покинуть «Торонто».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что клуб сделал россиянина доступным для обмена.

Контракт 27-летнего хоккеиста с зарплатой 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Зайцев набрал 14 (3+11) очков при полезности «+2» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф сыграл семь игр и не отметился набранными баллами при полезности «-3».

Зайцев выступает за «Мэйпл Лифс» с 2016 года.

В НХЛ Никита Зайцев играет без шайбы. В сборной – он топ-защитник

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