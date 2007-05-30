НХЛ. «Торонто» может обменять Зайцева

Защитник Никита Зайцев может покинуть .

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что клуб сделал россиянина доступным для обмена.

Контракт 27-летнего хоккеиста с зарплатой 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Зайцев набрал 14 (3+11) очков при полезности «+2» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф сыграл семь игр и не отметился набранными баллами при полезности «-3».

Зайцев выступает за «Мэйпл Лифс» с 2016 года.

В НХЛ Никита Зайцев играет без шайбы. В сборной – он топ-защитник