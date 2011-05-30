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НХЛ. Тарасенко забросил 32-ю шайбу в плей-офф и вышел на 9-е место среди россиян

Теги Бостон Кубок Стэнли Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Павел Буре рекорды Владимир Тарасенко Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2 ОТ, 1-1).

Теперь на его счету 10 голов в 21 матче нынешнего плей-офф.

Это 7-й лучший результат среди российских игроков в истории лиги. Следующими в списке идут Александр Овечкин (у него также есть сезон с 15-ю шайбами) и Никита Кучеров (у обоих по 11 голов).

Рекордсменом является Павел Буре (16 шайб в плей-офф-1993/94).

Всего на счету Тарасенко 32 шайбы в плей-офф в карьере. Это 9-й лучший результат среди россиян в НХЛ.

8-е место занимает Павел Буре (35 шайб), рекордсмен – Александр Овечкин (65).

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