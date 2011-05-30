НХЛ. Тарасенко забросил 32-ю шайбу в плей-офф и вышел на 9-е место среди россиян

Форвард «Сент-Луиса» забросил шайбу в во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2 ОТ, 1-1).

Теперь на его счету 10 голов в 21 матче нынешнего плей-офф.

Это 7-й лучший результат среди российских игроков в истории лиги. Следующими в списке идут (у него также есть сезон с 15-ю шайбами) и Никита Кучеров (у обоих по 11 голов).

Рекордсменом является (16 шайб в плей-офф-1993/94).

Всего на счету Тарасенко 32 шайбы в плей-офф в карьере. Это 9-й лучший результат среди россиян в .

8-е место занимает Павел Буре (35 шайб), рекордсмен – Александр Овечкин (65).