Депутат Дегтярев о видео с Кузнецовым: «Это похоже на провокацию. Успехи нашего хоккея не дают покоя завистникам и конкурентам»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления ФХР Михаил Дегтярев прокомментировал появившееся видео, на котором форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов запечатлен рядом с порошком белого цвета.

«Во-первых, хоккеисты проходят регулярный строжайший допинг контроль, в том числе на употребление наркотических средств. В случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры реагирования. Никаких проблем у Кузнецова никогда не было и нет.

Во-вторых, ситуация похожа на провокацию. Если учесть время появления видео в сети, можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам и конкурентам. Жаль, что подобного рода вбросы в нужное время, столь популярные в иных видах спорта, стали появляться хоккейном сообществе.

Появление провокационного видео – не глупая случайность. За такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты», – уверен Дегтярев.

Евгений Кузнецов: «Никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться»