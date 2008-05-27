Ковальчук повторил рекорд по количеству матчей за сборную России. Он лучший бомбардир и снайпер

Капитан сборной России Илья Ковальчук принял участие в матче за третье место ЧМ-2019 против Чехии (3:2 Б).

Эта игра стала для него 179-й в составе национальной команды.

Таким образом, он повторил рекорд защитника по количеству матчей за сборную.

Отметим, что Ковальчук является лучшим бомбардиром и снайпером в истории команды. На его счету 150 (67+83) очков.

Кроме того, он является рекордсменом сборной по количеству игр (94), очков (86), голов (36) и передач (50) на чемпионатах мира.

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