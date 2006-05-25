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    Задоров о матче с Финляндией: «В хоккее есть поговорка: «Гол говном не пахнет»

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Никита Задоров Спорт-Экспресс Хоккей

    Защитник сборной России Никита Задоров подвел итоги матча 1/2 финала ЧМ-2019 с Финляндией (0:1).

    – Сейчас эмоции уже поутихли?

    – Да. У нас еще игра впереди, все эмоции будут завтра.

    – Насколько тяжело перенастроиться с борьбы за золото на борьбу за бронзу?

    – Что в хоккее хорошо – у нас в НХЛ 82 игры, думать о поражениях некогда. Покушал и пошел восстанавливаться, готовиться к следующему матчу.

    – Почему сегодня не получилось забросить?

    – Тяжелее всего объяснить именно это. Проигрывали 0:1, вроде играли хорошо и в защите старались, просто Финляндия забила на шайбу больше.

    Финны хорошо действовали в защите, респект им за это. Они старались, сыграли по максимуму своих возможностей. Нам же просто не повезло.

    – Весь стадион поддерживал до последних секунд, вся страна переживала. Что скажете болельщикам?

    – Конечно, результат сегодня не тот, на который мы надеялись, но все ребята бились до последнего. Игра сложилась для нас неудачно. Завтра выйдем на лед с другим настроем, будем биться за бронзу.

    – Михаил Сергачев сказал, что мы пропустили глупый гол, а финнам повезло. Согласны с таким мнением?

    – В хоккее есть поговорка: «Гол говном не пахнет». Гол есть гол. Как Финляндия играла, так и забила, – сказал Задоров.

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