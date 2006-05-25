Американская журналистка: «Мне начали приходить угрозы – вплоть до убийства. Поймите, я имела в виду не абсурдность»

Эксперт The New York Times Джули Робенхаймер рассказала о реакции на ее слова об игре сборной России на ЧМ-2019.

«Мне начали приходить угрозы в соцсетях – вплоть до убийства. Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью.

Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад.

Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и россияне должны были побеждать с куда большим счетом.

Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь – по своей игре», – сказала Робенхаймер.

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