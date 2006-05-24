Рене Фазель: «Постоянные просмотры видеоповторов – серьезная угроза современному спорту»

Президент ИИХФ Рене Фазель считает видеоповторы главной угрозой для современного спорта.

«Когда я только стал президентом ИИХФ, главной угрозой спорту был допинг. В начале 2000-х такой угрозой стали подпольные ставки. Сейчас постоянные просмотры видеоповторов видятся мне очень серьезной угрозой современному спорту.

Вы видели это в футболе и в хоккее. Эта проблема касается даже такой богатой и продвинутой в техническом плане лиги, как .



Я не говорю о тех моментах, когда нужно определить пересекла ли шайба линию ворот. Тут все ясно – да или нет. Речь идет о просмотрах в поиске возможных нарушений при взятии ворот. Здесь мы зачастую решаем, какой из команд отдать победу. Решение забирается из рук арбитров на площадке и отдается тем людям, которые смотрят видео», – сказал Фазель.