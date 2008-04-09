НХЛ. Войнов дисквалифицирован на весь следующий сезон

вынесла решение касательно бывшего защитника «Лос-Анджелеса» .

Лига дисквалифицировала россиянина на весь следующий сезон.

При условии хорошего поведения Войнов сможет вернуться в НХЛ после 1 июля 2020 года.

Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.

После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытался добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу.