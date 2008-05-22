Капризов об НХЛ: «Кто же меня отпустит? Следующий сезон 100 процентов проведу в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о планах на следующий сезон.

– Мы каждый раз вас пытаем и слышим, что опции разрыва контракта с ЦСКА нет. Не собираетесь вернуться к этой теме после возвращения с чемпионата мира?

– Ничего сделать не могу. У меня еще год контракта.

– Но спросить Игоря Есмантовича-то можно?

– Кто же меня отпустит? Следующий сезон на 100 процентов проведу в ЦСКА.

– Те, кто уже играет в , дают какие-то советы?

– Что-то рассказывают, советуют учить английский язык, чтобы после отъезда туда было проще. Ведь когда я отправлюсь в «Миннесоту», где нет русских, то надо сразу начинать разговаривать. Объясниться, что-то сказать.

– Не боитесь оказаться в АХЛ в «Айове»?

– Что сейчас говорить? Настанет время – посмотрим. Не могу предсказать свое будущее.

– К вам в этом году приезжал генменеджер «Миннесоты» Пол Фентон.

– Приятно, конечно, что приезжают и следят за мной, хорошее отношение у клуба.

– Говорили, в чем надо добавить?

– Нет, такого не было.

– То есть вы идеальный игрок?

– Нет, конечно. Просто он хотел познакомиться со мной.

– Почему все уезжают в НХЛ? Почему вы не хотите остаться?

– Хочется поиграть в лучшей лиге мира. Там другой хоккей, другая атмосфера. Ну а как? – сказал Капризов.