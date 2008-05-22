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    Капризов об НХЛ: «Кто же меня отпустит? Следующий сезон 100 процентов проведу в ЦСКА»

    Теги ЦСКА Миннесота НХЛ КХЛ Пол Фентон Игорь Есмантович Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о планах на следующий сезон.

    – Мы каждый раз вас пытаем и слышим, что опции разрыва контракта с ЦСКА нет. Не собираетесь вернуться к этой теме после возвращения с чемпионата мира?

    – Ничего сделать не могу. У меня еще год контракта.

    – Но спросить Игоря Есмантовича-то можно?

    – Кто же меня отпустит? Следующий сезон на 100 процентов проведу в ЦСКА.

    – Те, кто уже играет в НХЛ, дают какие-то советы?

    – Что-то рассказывают, советуют учить английский язык, чтобы после отъезда туда было проще. Ведь когда я отправлюсь в «Миннесоту», где нет русских, то надо сразу начинать разговаривать. Объясниться, что-то сказать.

    – Не боитесь оказаться в АХЛ в «Айове»?

    – Что сейчас говорить? Настанет время – посмотрим. Не могу предсказать свое будущее.

    – К вам в этом году приезжал генменеджер «Миннесоты» Пол Фентон.

    – Приятно, конечно, что приезжают и следят за мной, хорошее отношение у клуба.

    – Говорили, в чем надо добавить?

    – Нет, такого не было.

    – То есть вы идеальный игрок?

    – Нет, конечно. Просто он хотел познакомиться со мной.

    – Почему все уезжают в НХЛ? Почему вы не хотите остаться?

    – Хочется поиграть в лучшей лиге мира. Там другой хоккей, другая атмосфера. Ну а как? – сказал Капризов.

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