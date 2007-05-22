Тарасенко о выходе в финал Кубка Стэнли: «Остался еще один соперник, которого нужно победить»

Форвард «Сент-Луиса» дал комментарий после матча с «Сан-Хосе» (5:1) в финале Запада (4-2 в серии).

«Блюзмены» вышли в финал плей-офф и сыграют с .

– Для нас это большое дело. Я очень горжусь нашей командой. Но дело еще не закончено. Теперь нас ждет еще один оппонент, которого нужно победить.

А прямо сейчас – конечно, это невероятные чувства. Отдельно я хотел бы поблагодарить фанатов «Блюз», которые дают нам невероятную энергию. Спасибо нашим семьям и близким за поддержку. Это окрыляет.

– Последние два матча выиграл с общим счетом 10:1.

– Просто каждый из нас при 2-2 в серии знал, что мы должны победить, поэтому все полностью отдали себя игре. Мы реально хорошая команда. Мы провели еще одну невероятную серию. И главная причина – мы были и остаемся единым кулаком.

– Как вам удавалось набирать очки в каждом матче серии?

– Я даже не думаю об этом. Забудьте! Все осталось в прошлом. Впереди финал Кубка Стэнли. Нас ждет «Бостон».

Это очень мастеровитая команда, против которой трудно играть. Но ведь и мы такая же команда. С нами тоже трудно. А значит, нас ждут интересные матчи.

Берем пару дней на перезагрузку, и снова в бой, – сказал Тарасенко.