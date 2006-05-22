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    Кубок Стэнли. Тарасенко набрал очки во всех 6 матчах финала конференции

    Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче с «Сан-Хосе» (5:1) в финале Запада (4-2 в серии Кубка Стэнли), реализовав большинство.

    Россиянин стал вторым в истории «Блюзменов» игроком, набиравшим очки (3+5) во всех играх финала конференции или полуфинала турнира.

    В 1969 году на счету нападающего «Сент-Луиса» Гари Сабурина было 5 (4+1) баллов в четырех матчах серии 1/2 финала против «Лос-Анджелеса» (4-0). Он также отличался в каждой игре.

    Всего в 19 матчах текущего плей-офф Тарасенко набрал 13 (8+5) очков.

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