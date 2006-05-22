Кубок Стэнли. Тарасенко набрал очки во всех 6 матчах финала конференции

Форвард «Сент-Луиса» забросил победную шайбу в матче с «Сан-Хосе» (5:1) в финале Запада (4-2 в серии Кубка Стэнли), реализовав большинство.

Россиянин стал вторым в истории «Блюзменов» игроком, набиравшим очки (3+5) во всех играх финала конференции или полуфинала турнира.

В 1969 году на счету нападающего Гари Сабурина было 5 (4+1) баллов в четырех матчах серии 1/2 финала против «Лос-Анджелеса» (4-0). Он также отличался в каждой игре.

Всего в 19 матчах текущего плей-офф Тарасенко набрал 13 (8+5) очков.