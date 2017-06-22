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    НХЛ. «Тампа» обменяла Гусева и два драфт-пика в «Вегас»

    Теги СКА переходы Тампа-Бэй НХЛ Вегас Никита Гусев

    «Тампа» обменяла нападающего Никиту Гусева в «Вегас».

    Кроме этого, «Голден Найтс» получили выбор во втором раунде драфта-2017 и выбор в четвертом раунде драфта-2018.

    Согласно действующему контракту, россиянин должен провести еще один сезон в КХЛ.

    В прошедшем сезоне форвард СКА Гусев набрал 71 (24+47) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 23 (6+17) результативных балла в 18 играх плей-офф.

    24-летний хоккеист был выбран «Тампой» в 7-м раунде драфта НХЛ-2012 под общим 202-м номером.

    Напомним, что на драфте расширения «Вегас» из составы «Тампы» выбрал защитника Джейсона Гаррисона.

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