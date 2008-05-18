Евгений Кузнецов: «Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итоги матча против команды Латвии (3:1) на ЧМ-2019.

– Показалось, что вы избежали удаления за колющий удар...

– Какой колющий удар?

– Когда было обоюдное удаление.

– А, да это... Если за это давать удаления, можно переходить в женский хоккей.

– У вас уже две стычки на турнире.

– Иногда надо так войти в игру. Ничего такого не было, мы просто потолкалась.

В НХЛ бывает такое, просто предупреждения сделают и отпустят. Здесь по-другому решили, надо это принять.

– Сегодня пойдете в ресторан?

– Каждый день хожу, у нас внизу.

– По 160 кружек пьете?

– По 160 литров в одного, – смеясь ответил Кузнецов.

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