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    Евгений Кузнецов: «Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью»

    Теги Сборная России по хоккею чемпионат мира Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итоги матча против команды Латвии (3:1) на ЧМ-2019.

    – Показалось, что вы избежали удаления за колющий удар...

    – Какой колющий удар?

    – Когда было обоюдное удаление.

    – А, да это... Если за это давать удаления, можно переходить в женский хоккей.

    – У вас уже две стычки на турнире.

    – Иногда надо так войти в игру. Ничего такого не было, мы просто потолкалась.

    В НХЛ бывает такое, просто предупреждения сделают и отпустят. Здесь по-другому решили, надо это принять.

    – Сегодня пойдете в ресторан?

    – Каждый день хожу, у нас внизу.

    – По 160 кружек пьете?

    – По 160 литров в одного, – смеясь ответил Кузнецов.

    ЧМ-2019. Игроки сборной России выпили 160 бокалов пива в ресторане Братиславы

    Официант ресторана, где ужинала сборная России: «Никто не пил 160 бутылок, некоторые вовсе не брали алкоголь»

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

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