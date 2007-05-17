Андрей Николишин: «Можно порадоваться, что наши хоккеисты умеют пить. Молодцы»

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин дал комментарий о том, что хоккеисты национальной команды употребляли алкоголь на ЧМ-2019.

«Ну и здорово. Классно же, порадуйтесь этому.

Что плохого в этом? Где написано, что нельзя пить пиво? В НХЛ это не является чем-то из ряда вон выходящим, да и в КХЛ то же самое. Везде пьют пиво, уже смиритесь с этим.

По сколько бокалов на хоккеиста получилось, по шесть? Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива – это они даже жажду не утолили.

Я считаю, что можно только порадоваться за то, что наши хоккеисты умеют все-таки пить. Спросите у наших легенд, например, у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили.

Когда наши хоккеисты начнут пить столько, сколько во времена Михайлова, тогда мы, может быть, будем каждый год чемпионаты мира выигрывать.

Есть известная поговорка: кто не пьет, тот не выигрывает. Так что все правильно. Я считаю, что молодцы ребята. Я им ставлю пять. Был бы тренером – похвалил бы», – заявил Николишин.

Хоккеисты российской команды выпили около 160 бокалов пива в ресторане Братиславы.

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