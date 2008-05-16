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    Беруби о том, был ли пас рукой перед голом Карлссона: «А сами что думаете?»

    Теги судьи Кубок Стэнли Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Алекс Пьетранжело Эрик Карлссон Крэйг Беруби Тимо Майер Хоккей

    Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби подвел итоги матча с «Сан-Хосе» (4:5 ОТ) в финале Запада (1-2 в серии Кубка Стэнли).

    – Там был пас рукой?

    – А сами вы что думаете? Если знаете, то зачем меня об этом спрашиваете? Вы же сами в курсе. Я ничего не собираюсь говорить по этому поводу.

    Очень тяжело проигрывать в овертайме. И в регулярном чемпионате, и в плей-офф – в любое время. Но мы должны идти дальше.

    Наша команда обязана двигаться вперед, к четвертому матчу. Да, это все, что мы сейчас можем сделать. Мы показывали хороший хоккей, но проиграли. Ничего уже не попишешь. Нужно идти вперед.

    Два проброса Пьетранжело в концовке? Первый проброс – шла тяжелая борьба у наших ворот. И там особо выбора не было. Просто Пьетранжело пытался вынести шайбу из нашей зоны. Там был сложный эпизод.

    Второй момент – конечно, лучше бы обойтись без проброса. Но игра идет так быстро, что нет времени на раздумья. Такие вещи иногда случаются.

    А вообще, по моему мнению, мы были чрезвычайно близки к победе. И должны были завершать матч со счетом 4:3 в свою пользу, – сказал Беруби.

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