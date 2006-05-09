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    Александр Овечкин: «День Победы – главный праздник в России. Отдаем честь людям, которые воевали за страну, низкий им поклон»

    Теги Сборная России по хоккею Александр Овечкин чемпионат мира Чемпионат.com День Победы Хоккей

    Нападающий сборной России Александр Овечкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

    Ранее игроки, тренерский штаб и персонал сборной возложили венки к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам.

    «Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно.

    Мы отдаем честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий им поклон», – сказал Овечкин.

    ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

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