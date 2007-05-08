ЧМ-2019. Радулов не сыграет за сборную России из-за травмы

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не сыграет за сборную России на ЧМ-2019 из-за травмы, сообщает официальный твиттер ФХР.
«Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Он сообщил, что играл с травмой, и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе.
Желаем скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к сезону!» – говорится в сообщении ФХР.
ЧМ-2019. Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров включены в предварительный состав сборной России