НХЛ. «Тампа» – фаворит букмекеров на победу в Кубке Стэнли-2020. «Коламбуса» нет в топ-10

Букмекеры полагают, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2019/20.
На победу «Лайтнинг» дают коэффициент 6 к 1.
В прошлом году команда занимала 2-е место с коэффициентом 7 к 1.
«Коламбус», победивший «Тампу» (4-0 в серии) в первом раунде нынешнего плей-офф, не вошел в топ-10.
Следующими в списке идут «Бостон», «Торонто» и «Вегас» (все – 10 к 1)
В топ-6 также попали «Сан-Хосе» и «Колорадо» (оба – 14 к 1).
На победу «Вашингтона», «Питтсбурга» и «Сент-Луиса» можно поставить с коэффициентом 16 к 1.
Последнее место в рейтинге заняла «Оттава» с коэффициентом 300 к 1.