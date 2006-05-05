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    НХЛ. «Тампа» – фаворит букмекеров на победу в Кубке Стэнли-2020. «Коламбуса» нет в топ-10

    Теги рейтинги Питтсбург Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Коламбус Колорадо Сан-Хосе НХЛ Ставки на спорт Вегас Хоккей

    Букмекеры полагают, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2019/20.

    На победу «Лайтнинг» дают коэффициент 6 к 1.

    В прошлом году команда занимала 2-е место с коэффициентом 7 к 1.

    «Коламбус», победивший «Тампу» (4-0 в серии) в первом раунде нынешнего плей-офф, не вошел в топ-10.

    Следующими в списке идут «Бостон», «Торонто» и «Вегас» (все – 10 к 1)

    В топ-6 также попали «Сан-Хосе» и «Колорадо» (оба – 14 к 1).

    На победу «Вашингтона», «Питтсбурга» и «Сент-Луиса» можно поставить с коэффициентом 16 к 1.

    Последнее место в рейтинге заняла «Оттава» с коэффициентом 300 к 1.

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