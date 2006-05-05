НХЛ. «Тампа» – фаворит букмекеров на победу в Кубке Стэнли-2020. «Коламбуса» нет в топ-10

Букмекеры полагают, что выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2019/20.

На победу «Лайтнинг» дают коэффициент 6 к 1.

В прошлом году команда занимала 2-е место с коэффициентом 7 к 1.

, победивший «Тампу» (4-0 в серии) в первом раунде нынешнего плей-офф, не вошел в топ-10.

Следующими в списке идут «Бостон», и «Вегас» (все – 10 к 1)

В топ-6 также попали и «Колорадо» (оба – 14 к 1).

На победу «Вашингтона», и «Сент-Луиса» можно поставить с коэффициентом 16 к 1.

Последнее место в рейтинге заняла с коэффициентом 300 к 1.