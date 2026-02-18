Олимпиада-2026. Швеция забросила 5 шайб Латвии в матче за выход в 1/4 финала, Чехия взяла верх над Данией, Германия обыграла Францию, Швейцария победила Италию
Стартовал плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
В отборочном раунде сборная Германии обыграла Францию (5:1) и вышла на Словакию в 1/4 финала, Швейцария переиграла Италию (3:0) и сыграет с Финляндией, Чехия выиграла у Дании (3:2) и выходит на Канаду, а Швеция прошла Латвию (5:1) и сыграет с США.
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.
Олимпийский хоккейный турнир
Отборочный раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Норм датчане рубятся, интересная игра.
С третьей попытки мы получили сегодня интересный матч. Хотя ожидаемо, датчане не соевые французы или мастера турнира водокачки итальянцы
почему турнира-водокачки?
Ну Дания молодцы. Достойно играли весь турнир.
Это что за молодой так ускорился в положил под 10-ым номером?
Проспект СКА Роман но не Ротенберг, а Червенка
это тоже воспитанник Романа Борисыча?
Теоретически во всех парах виден фаворит, практически - уверенность в исходе разве что в паре Швейцария-Италия.
Итоги первого периода. Он закончился
Вот будет умора, если Драйзайтль со своими брусками залезет в полуфинал, а шутники Ткачаки уже завтра освободятся
И не сказать, что это маловероятно. Немцы на бумаге сильнее Словакии. Шведы по классу сильная команда и побороться против американцев они вполне могут
Сорокалетний Червенка просто взял и убежал. Едрен-батон
Смотря не только на то, как сами Чехи играли, но и насколько они устали, думаю Канада завтра все решит если не в первом периоде, то к середине второго.
В четвертьфинале будет Czech gangbang 2
Ага, а в полуфинале будет братиславский Хостел для гостей из Америки, со всеми вытекающими. Приятного просмотра)
Думаю Дания должна упереться. Есть звездные игроки и опыт ЧМ с Канадой как бы намекает, что могут.
С такими чехами можно.
Тоже жду, если не сенсацию, то хотя бы упорный матч с нервной концовкой
