  • Олимпиада-2026. Швеция забросила 5 шайб Латвии в матче за выход в 1/4 финала, Чехия взяла верх над Данией, Германия обыграла Францию, Швейцария победила Италию
327

Олимпиада-2026. Швеция забросила 5 шайб Латвии в матче за выход в 1/4 финала, Чехия взяла верх над Данией, Германия обыграла Францию, Швейцария победила Италию

Стартовал плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане стартовал плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.

В отборочном раунде сборная Германии обыграла Францию (5:1) и вышла на Словакию в 1/4 финала, Швейцария переиграла Италию (3:0) и сыграет с Финляндией, Чехия выиграла у Дании (3:2) и выходит на Канаду, а Швеция прошла Латвию (5:1) и сыграет с США. 

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Отборочный раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24994 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
327 комментариев
Норм датчане рубятся, интересная игра.
Ответ RembaXXX
Норм датчане рубятся, интересная игра.
С третьей попытки мы получили сегодня интересный матч. Хотя ожидаемо, датчане не соевые французы или мастера турнира водокачки итальянцы
Ответ pomidor-nasilnik
С третьей попытки мы получили сегодня интересный матч. Хотя ожидаемо, датчане не соевые французы или мастера турнира водокачки итальянцы
почему турнира-водокачки?
Ну Дания молодцы. Достойно играли весь турнир.
Это что за молодой так ускорился в положил под 10-ым номером?
Ответ Denis_VD
Это что за молодой так ускорился в положил под 10-ым номером?
Проспект СКА Роман но не Ротенберг, а Червенка
Ответ Белый офицер
Проспект СКА Роман но не Ротенберг, а Червенка
это тоже воспитанник Романа Борисыча?
Теоретически во всех парах виден фаворит, практически - уверенность в исходе разве что в паре Швейцария-Италия.
Итоги первого периода. Он закончился
Вот будет умора, если Драйзайтль со своими брусками залезет в полуфинал, а шутники Ткачаки уже завтра освободятся
Ответ Remy Cabella
Вот будет умора, если Драйзайтль со своими брусками залезет в полуфинал, а шутники Ткачаки уже завтра освободятся
И не сказать, что это маловероятно. Немцы на бумаге сильнее Словакии. Шведы по классу сильная команда и побороться против американцев они вполне могут
Сорокалетний Червенка просто взял и убежал. Едрен-батон
Смотря не только на то, как сами Чехи играли, но и насколько они устали, думаю Канада завтра все решит если не в первом периоде, то к середине второго.
В четвертьфинале будет Czech gangbang 2
Ответ Last avenger
В четвертьфинале будет Czech gangbang 2
Ага, а в полуфинале будет братиславский Хостел для гостей из Америки, со всеми вытекающими. Приятного просмотра)
Думаю Дания должна упереться. Есть звездные игроки и опыт ЧМ с Канадой как бы намекает, что могут.
Ответ RembaXXX
Думаю Дания должна упереться. Есть звездные игроки и опыт ЧМ с Канадой как бы намекает, что могут.
С такими чехами можно.
Ответ RembaXXX
Думаю Дания должна упереться. Есть звездные игроки и опыт ЧМ с Канадой как бы намекает, что могут.
Тоже жду, если не сенсацию, то хотя бы упорный матч с нервной концовкой
