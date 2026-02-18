Олимпиада-2026. Швеция забросила 5 шайб Латвии в матче за выход в 1/4 финала, Чехия взяла верх над Данией, Германия обыграла Францию, Швейцария победила Италию

Стартовал плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане стартовал плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира .

В отборочном раунде сборная Германии обыграла Францию (5:1) и вышла на Словакию в 1/4 финала, Швейцария переиграла Италию (3:0) и сыграет с Финляндией, Чехия выиграла у Дании (3:2) и выходит на Канаду, а Швеция прошла Латвию (5:1) и сыграет с США.

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

