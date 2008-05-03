Илья Воробьев: «Возможно, будем ждать еще одного игрока из НХЛ»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился итогами тренировки в преддверии матча против команды Финляндии на чешском этапе .

– Хорошая интенсивная тренировка прошла. Естественно, акклиматизация у Овечкина, Кузнецова, Орлова есть и будет. В целом тренировка прошла хорошо.

Мы готовимся к завтрашней игре, поэтому у нас практически боевой состав работал на тренировке.

Мы хотим определиться с окончательным составом перед чемпионатом мира, но, возможно, будем ждать еще одного игрока из .

Команда должна лучше обороняться. В матче со шведами нас подвела дисциплина, было много моментов.

Свои моменты мы используем, но в защите нужно играть лучше. Если будет качество игры, то и результат придет

– Чем мотивировано решение поставить Дадонова в звено к Овечкину и Кузнецову?

– В этом звене есть скоростной форвард, есть хороший распасовщик в лице Жени Кузнецова, есть бросковая мощь.

– Ребята не очень хорошо играют в обороне.

– У нас все хорошо играют в обороне, если вы знаете, – сказал Воробьев.