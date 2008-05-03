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    Илья Воробьев: «Возможно, будем ждать еще одного игрока из НХЛ»

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Илья Воробьев Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов чемпионат мира Евгений Кузнецов Чешские хоккейные игры Чемпионат.com Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился итогами тренировки в преддверии матча против команды Финляндии на чешском этапе Евротура.

    – Хорошая интенсивная тренировка прошла. Естественно, акклиматизация у Овечкина, Кузнецова, Орлова есть и будет. В целом тренировка прошла хорошо. 

    Мы готовимся к завтрашней игре, поэтому у нас практически боевой состав работал на тренировке.

    Мы хотим определиться с окончательным составом перед чемпионатом мира, но, возможно, будем ждать еще одного игрока из НХЛ

    Команда должна лучше обороняться. В матче со шведами нас подвела дисциплина, было много моментов.

    Свои моменты мы используем, но в защите нужно играть лучше. Если будет качество игры, то и результат придет

    – Чем мотивировано решение поставить Дадонова в звено к Овечкину и Кузнецову?

    – В этом звене есть скоростной форвард, есть хороший распасовщик в лице Жени Кузнецова, есть бросковая мощь.

    – Ребята не очень хорошо играют в обороне.

    – У нас все хорошо играют в обороне, если вы знаете, – сказал Воробьев.

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